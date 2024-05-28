«После выстрелов гопников «вагнеровцы» позорно ретировались с «фронта» 1 28.05.2024, 8:22

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Блогосфера обсуждает криминальную войну в российском Челябинске.

В Челябинске 25 мая произошла массовая драка cо стрельбой с участием бывших наемников ЧВК «Вагнер». Управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 3 ст. 213 УК РФ). Конфликт произошел после того, как двое парней обстреляли из травматического оружия участника т.н. «СВО» и его девушку. А далее была назначена «стрелка». После произошедшего сотрудники МВД патрулируют улицы с автоматами.

Сайт kasparov.ru собрал реакцию блогосферы на это событие

Андрей Окунь

«Массовые разборки на улицах российских городов были всегда. Я и сам участвовал в схватках формата «стенка на стенку», однако настроение нынешних стычек как будто изменилось. На видео — драка со стрельбой в Челябинске между бывшими бойцами из ЧВК «Вагнер» и местным криминалитетом.

Вагнеровцы, конечно, были в камуфляже и довольно быстро положили нескольких обидчиков лицом в асфальт, избивая особо провинившихся палками. Но потом к месту драки на двух машинах приехали молодчики в чёрных куртках и с травматическими пистолетами.

Результат такой: «Вагнер» получил отпор, кому-то сильно досталось из травмата, а как минимум двое обратились за медицинской помощью. И всё это из-за какой-то личной ссоры на почве дружбы, любви и, как видим, ненависти.

Антураж и звуки такие, словно знаменитая путинская «стабильность» растворилась под натиском новых 90-х, от которых президент нас всех как бы спас.

Но суть конфликта, конечно, не в этом. Я бы выделил два главных тезиса. Во-первых, ощущение фронтовиков, что они могут диктовать свои условия, вернувшись на «гражданку»: крики, избиения, камуфляж. Во-вторых, местных челябинских парней внешний вид и статус вагнеровцев особо не впечатлил.

Как итог, получаем громкую новость, в которой кристально ясно высвечивается отношение к ветеранам украинской войны. Как минимум особым статусом они не пользуются: били их с неменьшим рвением и задором».

Телеграм-канал ЧТД:

«Что характерно, полиция задержала только «героев СВО» (и вскоре отпустила), а вот гопники с оружием успешно скрылись с места перестрелки».

Телеграм-канал «Русский декаданс»:

«Учитывая порядки в ЧВК, мужики вполне могут вернуться мстить. И оружие у них будет не травматическое. В полиции тоже так думают, поэтому по городу пустили усиленные патрули из сотрудников Росгвардии и МВД, вооруженные автоматами».

Телеграм-канал Astra:

«Местные телеграм-каналы пишут, что сейчас в городе усиления среди сотрудников Росгвардии и МВД. Силовики патрулируют улицы с автоматами».

Николай Митрохин:

«В Челябинске — всё как обычно «на районе». В событиях принимали участие человек двадцать.

«В Челябинске зумеры избили ветеранов ЧВК «Вагнер» — массовая драка произошла из-за любовных разборок.

Конфликт начался из-за того, что два парня не поделили девушку. Бывший парень побил нынешнего парня девушки. Тогда она позвонила своему отцу, который является экс-бойцом ЧВК «Вагнер».

Батя назначил «стрелу» бывшему парню дочери, на которую он приехал с сослуживцами. Паренёк тоже приехал не один.

Итог: разговора не вышло, драка переросла в стрельбу из травматов. Прибывшие полицейские задержали троих парней, пострадавшим понадобилась помощь медиков». (Топор).

А вот в Петербурге всё было бы по-другому. Не столь массово. Уединенно. Интеллигентно. По-семейному. И довели бы дело до конца».

Владимир Голышев:

«Прикольная версия!

Шел «герой СВО», лучший в аду вагнеровец.

Нюхал ромашки, робко обнимал девушку за талию.

И тут на него, как коршуны, накинулись худшие в аду челябинские гопники...

Правдоподобно?

На самом деле, история вполне рутинная. С 2014-го года таких десятки, если не сотни.

«Герой» требует респекта, а получает — п***ы.

Классика жанра…»

Михаил Шахов:

«О-о-о, в Челябе silovaya ротация региональных элит намечается:

После случившегося бывшие участники ЧВК Вагнер кинули клич о помощи и в Челябинск стали стягиваться наёмники с боевым опытом со всей округи. В своих чатах они обсуждают облавы на местных «бандитов» и обидчиков, расстрелявших «братьев».

Бандиты с травматами нынче кринж, в моде «герои» и огнестрел.

(В целом, бандиты когда-то давно нарисовались примерно так же, особых претензий сохранить именно старых нет. Но было бы классно проводить соревнования «кто из банд держит город в этом сезоне» где-то вне города. Можно в парках «Патриот», их вроде много настроили. ФЦП «Стрелка как соцлифт».)»

Телеграм-канал «День опричника»:

«Нет, это не спецоперация ОМОН по поимке преступников, просто бывшие вагнеровцы наводят свои порядки в Челябинске, отрабатывая «тактику ведения боя» на несовершеннолетних.

Очевидцы рассказали, что сначала конфликт возник между парнями из-за девушки. А у «яблока раздора» папаша оказался экс-сподвижником Пригожина. Он подтянул к разборкам боевых товарищей и те скрутили молодежь.

От ямы и пыток подростков спасло подкрепление с травматическим оружием. После выстрелов вояки позорно ретировались с «фронта».

Криминальная сводка с фигурантами-участниками так называемой СВО давно данность в России, только теперь они все чаще отхватывают. То от детей, то от мигрантов».