«Оно прям бабахнуло два раза здесь» 2 28.05.2024, 8:24

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Россияне запаниковали после атаки дронов на Подмосковье.

27 мая Балашиху в Московской области России атаковал беспилотник. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил в Telegram.

Telegram-канал «Осторожно, новости» разместил видео, снятое россиянкой из окна высотки в Подмосковье.

«Люди, честно, у меня руки колбасятся. Господи, так страшно еще никогда не было. Оно прям бабахнуло два раза здесь, все сигнализации сработали. Все люди с детской площадки разбежались, непонятно только, откуда бабахало... жесть», – говорит она на видео.