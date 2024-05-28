«Оно прям бабахнуло два раза здесь»2
- 28.05.2024, 8:24
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Россияне запаниковали после атаки дронов на Подмосковье.
27 мая Балашиху в Московской области России атаковал беспилотник. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил в Telegram.
Telegram-канал «Осторожно, новости» разместил видео, снятое россиянкой из окна высотки в Подмосковье.
«Люди, честно, у меня руки колбасятся. Господи, так страшно еще никогда не было. Оно прям бабахнуло два раза здесь, все сигнализации сработали. Все люди с детской площадки разбежались, непонятно только, откуда бабахало... жесть», – говорит она на видео.