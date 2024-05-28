По следам мегаскандала в МВД 2 Марк Дзюба

28.05.2024, 8:43

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иллюстративное фото

Как же обидно должно быть капитану милиции, арестованному за кражи.

Капитана угрозыска Докшицкого РОВД упрятали за решетку, т.к. он руководил преступной группой, занимавшейся кражами из фур. Можно представить, как теперь в камере милиционер страдает от обиды: «Мужики, так а что не так?»

Ведь капитан милиции действовал в общепринятых рамках, которыми руководствуются многие его коллеги.

«Пока водитель спал в кабине фуры, подельники взламывали замок грузового отсека и заполняли свой микроавтобус товаром».

Ну и? Сотрудникам ГУБОПиК, значит, можно расплачиваться чужими банковскими карточками, тратя по 900 евро, а представителю Докшицкого РОВД взять чужой товар уже нельзя?

Что такое сегодня для белорусского милиционера взломать замок чужого имущества? Элементарное техническое действие, пыль. По всей стране сотрудники МВД взламывают двери в квартиры, дома и дачи, никто уже и не жалуется.

Капитан из Докщиц работал элегантно: воровали ночью и тихо, не напрягая свидетелей стабильности. Что выгодно отличалось от топорных действий замглавы МВД Николая Карпенкова, который разбил витрину кафе средь бела дня, привлекая ненужное внимание.

Про объем украденного из фур вообще смешно говорить. Положа руку на сердце, давайте признаем: действия капитана из Докшиц – баловство, на фоне запущенного процесса отъема квартир у уехавших за границу.

Что еще важно подчеркнуть: капитан не взял ни копейки из бюджета. В отличие от многих других высокопоставленных сотрудников МВД, которые способны создавать новые силовые подразделения только за счет государства.

Александр Лукашенко не устает повторять: «денег нет» и «даже не просите». Так капитан из Докшиц и не просил. Проявил смекалку и открыл свое «дело».

Он же не с политическими связался, не обращения Тихановской читал (упаси господь), а поступил по примеру руководителей колоний и других учреждений пенитенциарной системы – сошелся с уголовниками, т.е. с социально близким элементом.

И капитан не крысятничал, не украл из сейфа в отделе 270 тысяч долларов и не уехал с ними за границу, как поступил кое-кто в столице.

В общем, с капитаном угрозыска Докшицкого РОВД, которого отправили за решетку, произошла страшная несправедливость. Весь этот непонятный сыр-бор из-за какого-то чудовищного недопонимания с вышестоящим руководством.

Братва, не стреляйте друг друга.

Марк Дзюба, «Салiдарнасць»