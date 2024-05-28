Робот Mitsubishi собрал кубик Рубика с рекордной скоростью 28.05.2024, 8:52

Человек за это время успеет один раз моргнуть.

Эксперты Книги рекордов Гиннеса зафиксировали новый мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Робот, разработанный инженерами Mitsubishi Electric, справился с головоломкой за 0,305 секунды, примерно столько времени требуется человеку, чтобы моргнуть. У людей рекорд, установленный в прошлом году, примерно в 10 раз больше — 3,13 секунды, пишет «Хайтек».

Команда из пяти инженеров японской компании начала работать над роботом в 2022 году. Они использовали технологию, изначально разработанную для быстрого и точного позиционирования проводов в двигателях электроприборов, таких как кондиционеры и вентиляторы. Это позволило роботу поворачивать одну из граней куба на 90° всего за 0,009 секунды.

Во время рекордной попытки у инженеров был один час, чтобы продемонстрировать достижение. По словам инженеров, задача состояла не только в достижении скорости вращения двигателей, но и в максимальной синхронизации всех движений. Например, в процессе демонстрации они столкнулись с проблемой, когда вращение кубика не поспевало за скоростью машины.

Во время первой попытки роботу не удалось решить куб-головоломку, из-за чего команде пришлось потратить около 20 мин на донастройку. Зато со второй попытки робот преуспел, установив личный рекорд и превзойдя на 0,07 секунды предыдущий мировой рекорд, установленный сборной MIT в 2018 году.