Их «идеология» Андрей Окунь

28.05.2024, 8:56

Андрей Окунь

Есть черную икру приятнее в одно горло.

Российские власти делают вид, что действующий политический режим сумел создать какую-то идеологию. Хотя на самом деле людям не предлагают ничего, кроме бессвязной каши из противоречивых криков.

На коммунизм кремлевские сидельцы даже не замахиваются — слишком сложно. Социализм тоже действующее начальство отвергает, ибо нефиг с простыми людьми в равной степени делиться благами. Есть черную икру приятнее в одно горло.

Капитализм, вроде, случился, но мы его как бы осуждаем. Абстрактный враг ведь нужен. А вот либерализм презираем и ненавидим конкретно. Оно чистое зло, которое говорит о свободе личности и правах человека. Свобода россиянина заканчивается там, где начинается свобода Начальника, то есть везде.

В консерватизме признаться стесняемся. Все, что идет с приставкой нео-, например, неоконсерватизм отрицаем, иначе публика не поймет. По привычке еще спутают с неонацистами и пиши пропало.

И к слову о неонацистах. Даже национализм не получилось сделать идеологией. Нынешнее политическое начальство слишком любит деньги и дешевую рабочую силу, без которой она чувствует себя так же неудобно, как Шаман чувствует себя в трусах.

Для путинского государства крайне сложно подобрать идеологию, потому что государственная идеология, основанная на лжи, не имеет конкретного названия. Но если бы у путинской власти действительно была бы идеология, то я бы назвал ее фальсифиционизм. Лги, что люди живут счастливо и богато, а больше ничего делать и не надо.

Андрей Окунь, Telegram