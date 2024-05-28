Украинские блогеры записали видео о настоящей истории Беларуси
- 28.05.2024, 9:06
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И собрали много позитивных комментариев от белорусов.
Популярный украинский Youtube-проект «комік+історик» записал видео об истории нашей страны «Справжня історія Білорусі» («Настоящая история Беларуси»).
Украинский комик Феликс Редька и историк Евген Мурза рассказывают об истории Беларуси от Киевской Руси до сегодняшнего дня. В конце они приходят к выводу, что белорусы и украинцы — два самых близких народа.
Ролик собрал много позитивных комментариев от белорусов.