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Украинские блогеры записали видео о настоящей истории Беларуси

  • 28.05.2024, 9:06
  • 2,448
Украинские блогеры записали видео о настоящей истории Беларуси
Коллаж: Charter97.org

И собрали много позитивных комментариев от белорусов.

Популярный украинский Youtube-проект «комік+історик» записал видео об истории нашей страны «Справжня історія Білорусі» («Настоящая история Беларуси»).

Украинский комик Феликс Редька и историк Евген Мурза рассказывают об истории Беларуси от Киевской Руси до сегодняшнего дня. В конце они приходят к выводу, что белорусы и украинцы — два самых близких народа.

Ролик собрал много позитивных комментариев от белорусов.

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