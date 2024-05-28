Белорус рассказал, почему на кассе нужно перевешивать уже взвешенную колбасу 28.05.2024, 9:21

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Полезный лайфхак.

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где объяснил, почему на кассе можно увидеть, как продавец перевешивает палку колбасы и пересчитывает ее стоимость, несмотря на уже выставленную цену на ярлыке.

Мужчина сначала обратил внимание на объявление в колбасном отделе магазина: «Уважаемые покупатели! Окончательная стоимость колбасных изделий определяется на кассе». Мужчина объяснил, что эта надпись относится к сыровяленым, сырокопченым и сухим колбасам.

«Этот тип колбас, поступая в магазин, продолжает усыхать и терять в весе. Поэтому сегодняшние вес и цена будут отличаться от завтрашних не в пользу покупателя. И так страдает практически вся сыровяленая и сухая колбаса», — говорит он.

10 г колбасы могут стоить и 30 копеек. «А если таких палок покупается 10, 100, 1000?» — говорит автор ролика.

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