Бойцы ГУР уничтожили россиян и технику, пытавшихся прорваться возле Часового Яра 28.05.2024, 9:48

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Среди уничтоженных целей есть самый современный танк РФ.

Украинские военные уничтожили ряд российской техники и личного состава врага, пытавшихся прорвать оборонительные рубежи в районе Часового Яра в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовали бойцы специального подразделения Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там указали, что «не оставили никаких шансов» для:

боевой машины десанта,

основного боевого танка -Т72 Б3М,

современного модернизированного российского танка Т-90М «Прорыв-3»,

солдат.