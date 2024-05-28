Бойцы ГУР уничтожили россиян и технику, пытавшихся прорваться возле Часового Яра
- 28.05.2024, 9:48
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Среди уничтоженных целей есть самый современный танк РФ.
Украинские военные уничтожили ряд российской техники и личного состава врага, пытавшихся прорвать оборонительные рубежи в районе Часового Яра в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовали бойцы специального подразделения Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Там указали, что «не оставили никаких шансов» для:
боевой машины десанта,
основного боевого танка -Т72 Б3М,
современного модернизированного российского танка Т-90М «Прорыв-3»,
солдат.