Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 4 28.05.2024, 9:51

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Американские самолеты появятся над украинским небом уже в этом году.

Бельгия поставит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

Отмечается, что первые истребители поступят в Украину уже в этом году. Глава ведомства впервые озвучила объемы поставок. Истребители будут поставляться в Украину по мере того, как Бельгия будет получать от США F-35, которые Брюссель заказал в 2018 году

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что истребители F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в этом году.