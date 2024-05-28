Полковник ВСУ рассказал, как смешать с землей «коридор» РФ в Крым 28.05.2024, 10:02

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Пригодится опыт США и Саддама Хусейна.

Кроме Крымского моста, Силам обороны Украины необходимо «перерезать» сухопутный коридор в направлении новой железной дороги Ростов-Крым на оккупированной территории, заявил полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, для этого ВСУ нужно достаточное количество дальнобойных ракет разных типов.

Эксперт напомнил, что во время операции «Буря в пустыне» США израсходовали более 600 ракет ATACMS, при этом коалиция располагала 1700 самолетами, в течение операции было совершено 100 тысяч самолето-вылетов.

«И это против армии Саддама Хусейна, которая была не такой мощной, как армия России. Несмотря на то, что российская армия сейчас потрепана, побита и подорвана, она все равно крепче и мощнее, чем иракские войска Хусейна», - отметил он.

Собеседник пояснил, что даже теперь после ударов США по режиму Саддама Хусейна остаются уничтоженные бункеры и взлетные полосы.

«Удары были такими массированными, что даже за 14 лет там не смогли восстановить инфраструктуру. Я не представляю, что будет у нас после использования, например, сотни самолетов F-16», - добавил Черник.