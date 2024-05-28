«Просим пояснить тип отношений с отправителем денег» 28.05.2024, 10:26

Что бывает, если банк нашел подозрительный перевод на вашу карту.

Некоторые белорусы могут столкнуться с блокировкой счетов — с 1 марта, если банк посчитает перевод подозрительным, любое движение денег могут остановить. Такое произошло с Дмитрием, он работает репетитором и столкнулся с тем, что один из переводов вызвал вопросы у банка, рассказывает «Онлайнер».

В субботу, 18 мая, мужчина планировал, как обычно, оплатить «коммуналку» через приложение банка. Но там он увидел уведомление: операции заблокированы, потому что есть информация, что на его счет вывели деньги, «списанные в результате несанкционированного перевода со счета третьего лица».

Банк попросил данные о работе Дмитрия, от кого и за что пришли те самые подозрительные 323 рубля.

— Я репетитор и плачу налог на профдоход. В специальном приложении я вношу все суммы, которые выплачивают родители учеников, я отказался от наличных денег, все онлайн. Я сделал скриншоты сумм в приложении и отправил на электронную почту в банк, смог доказать легальность заработанных денег.

В итоге счет разблокировали, я смог пользоваться деньгами. Говорил с мамой ученика, которая переводила мне эти деньги, она переживала насчет этой ситуации, но, с ее слов, на тот момент у нее счет не блокировали.

В похожую ситуацию попадали и другие репетиторы: многие из них получают переводы на карту от нескольких учеников, в случае если один перевод вызовет вопросы, блокируют операции по счету со всеми деньгами, которые там есть на тот момент.