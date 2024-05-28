Где дешевле продукты: сравниваем цены в Польше и Беларуси 5 28.05.2024, 10:39

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Порой цифры на ценниках отличаются в разы.

Любимая тема лукашенковских пропагандистов — «непосильные цены» в магазинах соседних стран. Мы решили проверить, так ли это на самом деле.

Сайт Charter97.org сравнил стоимость продуктов в Беларуси и соседней Польше. Цены на белорусские продукты мы взяли из интернет-магазина «Евроопт», а в Польше посмотрели сайт популярной сети «Ашан». Для удобства читателей мы перевели цены в белорусские рубли.

Приближается лето, сезон овощей и фруктов, поэтому с них мы и решили начать.

Обычные помидоры в белорусском магазине можно купить по цене 5 рублей 5 копеек за килограмм, правда, это с большой скидкой, стандартная цена достигает почти 10 рублей за кило. В польском магазине цена оказалась ниже — 6,67 за кило. Томат черри также дешевле в Польше — 4,74 рубля за упаковку в 250 грамм против 5,99 за белорусский аналог.

Перец в белорусской «Е-доставке» продается по 14,95 рубля за килограмм. В «Ашане» желтый перец оказался дороже — 19 рублей 18 копеек за килограмм, а вот красный наоборот дешевле — 11,34 р./кг.

Цены на ранний картофель отличаются незначительно, в Польше килограмм предлагают по 4,99 р./кг.

За морковь в белорусской «Е-доставке» просят 2,95 рубля, в Польше придется отдать 3 рубля 83 копейки за килограмм.

Лук репчатый в белорусском магазине стоит 1,91 р./кг. за килограмм, В Польше — 2,90. А вот лук-шалот значительно дешевле в польском магазине — 14,95 р./кг.

За пучок зеленого лука в «Е-доставке» просят 1,52 р., в «Ашане» — 2,15. А вот лук порей в Польше дешевле почти в два раза — 9 рублей 58 копеек за кило.

За килограмм гладких огурцов в польском магазине придется отдать 2 рубля 83 копейки, в белорусском — 2 рубля 79 копеек. Колючие стоят дороже — 5,83 р./кг в Польше и 3,15 р./кг в Беларуси.

За «белорусский баклажан» в «Е-доставке» просят 11 рублей 19 копеек, а за российский придется доплатить 46 копеек. В Польше обычный баклажан обойдется в 11,50 р./кг, а за «БИО» просят 13 рублей и 33 копейки.

Если цены на овощи не так сильно разнятся, то на некоторые фрукты и ягоды цены отличаются в разы.

Голубику в Беларуси предлагают по 94 рубля 99 копеек за килограмм. Польская обойдется гораздо дешевле — 39,97.

Килограмм клубники в белорусском магазине предлагают купить по скидке почти за 20 рублей, в Польше без скидки ягоду предлагают за 12,50 р./кг.

В Беларуси за килограмм зеленого винограда придется отдать 11 рублей 99 копеек, за красный — 24,99. В польском магазине за килограмм зеленого винограда придется отдать 13 рублей 92 копейки, а за красный 15 рублей 84 копейки.

Килограмм эквадорских бананов белорусская сеть предлагает купить за 5 рублей 99 копеек. В Польше они немного дешевле — 5,07.

Экзотический кокос в Беларуси можно купить по 10,79 р./кг, а в польском магазине по 7,17 р./кг.

Крупы – один из важнейших продуктов в рационе человека. Сравниваем цены у нас и наших соседей.

Самая дешевая гречка в Беларуси продается по 1 рубль 23 копейки за полкило. В Польше за такое же количество придется отдать 2 рубля 91 копейку.

С рисом ситуация противоположная. Белорусский магазин за упаковку в 0,5 кг просит 2 рубля 4 копейки. Получаем цену в 4,08 за килограмм. Польский аналог обойдется в 3 рубля 33 копейки за килограмм.

Самые дешевые макароны в белорусском магазине оказались российского производства, за упаковку в 400 грамм просят 1 рубль 12 копеек. 400 граммов польских макаронов обойдутся в 1 рубль 74 копейки.

Кофе в Беларуси дороже, чем в Польше.

Упаковка 250 грамм зернового кофе «Lavazza» в белорусском магазине стоит 25 рублей 38 копеек, в Польше за такую же придется отдать 21 рубль 26 копеек. За 250 грамм молотого кофе того же производителя в Беларуси придется отдать 18 рублей, в польском магазине — 16 рублей 17 копеек.

За 420 грамм быстрорастворимого какао-напитка «Nesquik» в «Е-доставке» просят 23 рубля 15 копеек. В Польше этот напиток стоит 15 рублей 30 копеек.

Отечественный сахар в Беларуси продают по 2,29 р./кг, в польском «Ашане» придется заплатить 4 рубля 15 копеек за кило. Соль в «Е-доставке» предлагают по 0,85 р./кг, в Польше дороже — 1 рубль 64 копейки за килограмм.

В какой-то момент, чтобы не повышать стоимость молока, в Беларуси его решили разливать в меньшую тару.

Сейчас вместо литра в бутылки наливают 900 или же 930 миллилитров. Цена за бутылку стартует от 2 рублей 17 копеек. Средняя цена молока в польской сети — 2,5 рубля за литр.

Один из самых популярных сыров в мире Гауда в Беларуси стоит 21 рубль 92 копейки за килограмм. В Польше — 18,27.

Представитель сыров натурального вызревания Маасдам в Беларуси продается по 26 рублей 22 копейки за килограмм. В Польше — 25,85.

Средняя цена на куриные яйца в Беларуси составляет около 3 рублей за десяток.

В Польше они немного дороже — примерно 5 рублей за десяток.

Перейдем к мясу.

Куриное мясо обычно дешевле свинины или говядины. Так в Беларуси охлажденную куриную тушку предлагают по 6 рублей 39 копеек за килограмм. В Польше — 8,90.

Куриное филе обойдется дороже. В Беларуси цена 13,60 за килограмм, в Польше ​​— 16,67.

Если курица оказалась дешевле в Беларуси, то цены на свинину гораздо привлекательней в польском магазине. Килограмм предлагают по 20 рублей 85 копеек, а белорусский магазин запросил за похожий продукт больше — 22 рубля 25 копеек. Килограмм говядины «Евроопт» предлагает купить за 27 рублей 13 копеек, «Ашан» — 35,03.

Наш список был бы неполным без рыбы.

Одной из самых популярных столовых рыб уже очень давно является минтай. В белорусском магазине мы нашли его по 16 рублей 65 копеек за килограмм. В Польше он оказался немного дешевле — 15,17.

Скумбрия холодного копчения в Беларуси стоит 22,7 рубля за килограмм. В Польше такой же продукт оказался заметно дешевле — 18,34 белорусских рублей за килограмм.

Что в итоге?

Как видно, достаточно большое количество продуктов оказались дороже в белорусском супермаркете. И хотя на многие продукты разница в цене не большая, но все же она есть.

Однако средняя зарплата в январе 2024 года в Польше, согласно данным Центрального статистического управления, составляла 7768,35 злотых брутто, а после вычета налогов примерно 5600 злотых (около 4700 белорусских рублей).

В Беларуси же сегодня для многих зарплата в 1500 рублей — предел мечтаний.

Стоит отметить, что ассортимент в польских магазинах намного шире, чем в белорусских. Виной тому — так называемые контрсанкции от режима Лукашенко. Белорусов лишили возможности покупать западные продукты, а вместо них на полках появились аналоги из ЕАЭС.

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