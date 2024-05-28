Взрывы в российском Таганроге: под удар мог попасть важный завод
- 28.05.2024, 10:31
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Появились спутниковые снимки.
В российском Таганроге 26 мая могли атаковать авиационный ремонтный завод, сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.
Днем 26 мая в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325-го авиационного ремонтного завода.
Отмечается, что очаги пожара были расположены в районе взлетно-посадочной полосы.
В Telegram-канале напомнили, что в Таганроге также есть авиационный научно-технический комплекс им. Бериева, который в марте уже атаковали беспилотниками.