Взрывы в российском Таганроге: под удар мог попасть важный завод 28.05.2024, 10:31

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Появились спутниковые снимки.

В российском Таганроге 26 мая могли атаковать авиационный ремонтный завод, сообщает мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на спутниковые снимки.

Днем 26 мая в Таганроге были зафиксированы пожары в районе 325-го авиационного ремонтного завода.

Отмечается, что очаги пожара были расположены в районе взлетно-посадочной полосы.

В Telegram-канале напомнили, что в Таганроге также есть авиационный научно-технический комплекс им. Бериева, который в марте уже атаковали беспилотниками.