Это касается лично Путина Александр Кочетков

28.05.2024, 10:41

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Ядерный щит России под угрозой.

Нечасто бывает, что новости с техническим акцентом меня удивляют, да еще приятно. Но ведь случилось!

Речь об атаке украинским дроном российской радиолокационной станции дальнего обнаружения «Воронеж-М» в городе Орске. И дело совсем не в рекордной дальности полета дрона – это технологические нюансы, а вот сам выбор цели наводит на мысли. Тем более что несколько дней назад украинский дрон попал в похожую станцию «Воронеж-2М» под Армавиром. А еще, помню, в апреле подобная пробная атака была на загоризонтную станцию «Контейнер».

Объясняю: система дальнего обнаружения ракет – одна из ключевых в общей системе ядерного сдерживания. Без нее недоимперия превращается в огромного циклопа с ядерной дубиной, ослепленного хитроумным Одиссеем. При продолжении успешных атак на такие радиолокационные объекты Россия становится уязвимой перед превентивным ядерным или конвенционным ракетным ударом. И именно поэтому уже после первой атаки глупым голосом взвыл Дмитрий Рогозин, который хоть как-то, но крутился в этой системе.

На самом деле, это одна из немногих действительно болевых точек напавшего монстра.

Российские объекты инфраструктуры – это несущество, потому что Кремлю плевать, есть ли электричество и тепло у тамошних порабощенных подданных. Нефтепереработка – более чувствительная, но Кремль распорядился, чтобы владельцы заводов сами решали проблему защиты, закупали за свой счет ЗРК и прочее. Не буду удивлен, если представители этих владельцев уже выходят на руководство Украины с щедрым предложением, чтобы их предприятия вычеркнули из списка целей – разве мы не братские народы?

А вот ядерная безопасность – это то, что касается непосредственно кожуры каждого высокопоставленного чиновника недоимперии во главе с Путиным. Себя и свою безопасность они уважают больше всего. Поскольку атаками на ядерный щит России занимается преимущественно ГУР, то неуместно думать, что это рискованная самодеятельность, а Штаты не в курсе. Напротив, это специально для США выстраивается сильная переговорная позиция, что-то вроде – если что-то, то запустим по вашим бункерам свои ракеты, а вы даже заметить этого не сможете.

То есть, когда украинские беспилотники продолжат свои рейды по всевозможным радиолокационным «воронежам» еще полгода, то баланс в ядерном сдерживании ощутимо сместится на сторону США. С ответными последствиями.

И совершенно бессмысленной на этом геополитическом фоне выглядит нежелание Белого Дома позволить бить американским оружием по территории агрессора: здесь аргументы ядерного апокалипсиса просматривают, а там ракеты с 300 кг тротила опасаются... Полная чушь!

Александр Кочетков, «Фейсбук»