New York Post: Байден способен заставить Россию отступить в Украине 28.05.2024, 10:59

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Ситуацию на поле боя можно изменить.

Пришло время для США подтолкнуть Москву к прекращению войны с Украиной, быстро снабдив Киев необходимым оружием, сняв бессмысленные ограничения на его использование и дав понять, что Россия просто не сможет победить, пишет New York Post.

«Альтернатива: наблюдать, как Путин и его силы постепенно поглощают союзника, а затем готовиться к гораздо более широкому конфликту, спровоцированному Россией, в котором обязательно будут задействованы войска НАТО и США», - предупредили в издании.

Указывается, что за последние недели Россия записала на свой счет некоторые из крупнейших территориальных завоеваний с момента вторжения в Украину. Вашингтон может помочь обратить вспять эти достижения, если пожелает, и сейчас самое время это сделать.

New York Post пишет, что подход президента Джо Байдена к поставкам оружия и боеприпасов в Украину был трагически анемичным.

«Украине необходимо американское оружие, которое может изменить ситуацию, и разрешение использовать его на полную мощность. Когда российские войска сосредоточились на границе с Украиной в рамках подготовки к недавнему наступлению, украинские солдаты не смогли атаковать их с использованием американского оружия из-за ограничений со стороны команды Байдена, которая опасается спровоцировать Путина и эскалацию боевых действий», - говорится в публикации.

В издании уверены, что, если бы Украина смогла ослабить российские войска до того, как они начнут наступать, маловероятно, что были бы такие потери.

«Иран и Китай поставляют в Москву военную технику без ограничений. Почему Байден и компания не могут сделать то же самое с Украиной? Черт возьми, Россия не стесняется даже нарушать воздушное пространство третьих стран, как это произошло в Польше. Страх Байдена перед эскалацией и вялая поддержка Украины могут только продлить войну. И рискнуть окончательным поражением Украины. С американским вооружением Украина может добиться гораздо большего», - указывается в статье.

Отмечается: если бы Украине было разрешено воевать с достаточным запасом оружия и без «связанных рук», это могло бы не только свести на нет завоевания России, но и вызвать новый призыв в РФ, который приводит в ярость российскую общественность и, возможно, заставит Путина отступить.

«Ограниченная политическая помощь Байдена не только упускает эту важную возможность, это неоправданно стоит жизней украинцев. Если Байден действительно хочет, чтобы Украина выжила - ради нее, а также ради всего мира - ему необходимо избавиться от своих опасений по поводу эскалации и увеличить неограниченные поставки американской помощи уже сейчас», - подытожили в New York Post.