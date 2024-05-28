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В Варшаве задержали водителя автомобиля из Беларуси с подозрительным грузом

  • 28.05.2024, 11:03
  • 1,036
В Варшаве задержали водителя автомобиля из Беларуси с подозрительным грузом
Фото: Скриншот видео Miejski Reporter

В машине были пустые канистры, различные типы кабелей и большое количество наличных.

В Варшаве задержали водителя автомобиля из Беларуси с подозрительным грузом. В машине были пустые канистры, различные типы кабелей, большое количество наличных денег в разных валютах, телефоны, лом. Как пишет mostmedia.io, задержание проводили сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши. На время работы криминалистов перекрывали движение на улице.

Еще двух граждан РБ спецслужбы задержали в городе Прушков под Варшавой. Они были на автомобиле, который у них забрали.

В Польше расследуют несколько диверсий, включая поджоги и попытки поджогов, которые связывают с российскими спецслужбами. По делу проходили и белорусы. Связаны ли инциденты в Варшаве и Прушкове с этими делами, пока неизвестно.

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