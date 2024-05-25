Спецслужбы задержали диверсантов, которые пытались поджечь крупный объект в Варшаве 25.05.2024, 15:06

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Фото: twitter.com/KGPSP

Обнаружено восемь детонаторов.

Польские спецслужбы обнаружили восемь детонаторов, которые должны были вызвать очередной масштабный пожар на одном из крупных объектов в Варшаве.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Radio ZET.

По информации журналистов, неудачная попытка поджога крупного коммерческого объекта в Варшаве произошла более недели назад. В руки полиции и спецслужб попали несработавшие радиоуправляемые детонаторы, которые и должны были вызвать пожар. Утверждается, что детонаторов было восемь, лишь два из них сработали, но не смогли вызвать возгорание.

Благодаря записям видеонаблюдения удалось установить виновников диверсии.

Был создан оперативный штаб, куда вошли офицеры всех служб, подведомственных МВД и Министерству национальной обороны. Его интенсивная работа привела к поимке нескольких членов диверсионной группы.

Radio ZET сообщило об аресте первого человека 17 мая в Зомбках под Варшавой. Еще один член группировки был задержан на прошлой неделе.

По информации Radio ZET, группа состояла из пяти человек. В настоящее время устанавливается местонахождение всех членов группировки и других вероятных группировок, которые могли оказать материально-техническую поддержку диверсантам.

По данным польских служб, телефоны диверсантов выходили в сеть на территории Польши в районе аэропорта Жешув-Ясёнка.

Напомним, сильный пожар произошел в торговом центре Marywilska, 44 в Варшаве 12 мая. Здание представляло собой огромный комплекс с 1400 магазинами и пунктами обслуживания.