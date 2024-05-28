Toyota планирует возродить свою самую первую спортивную модель 28.05.2024, 11:19

Двухместное купе оснастят бензиновым турбомотором на 150 сил.

В линейке Toyota может появиться компактный и недорогой спорткар. Он станет современной версией модели Sports 800 1965 года — первой спортивной Toyota. Об этом сообщает японское издание BestCar.

Проект воплощают в жизнь вместе с компаниями Daihatsu и Suzuki и не исключено, что у модели появятся братья-близнецы Daihatsu Copen и Suzuki Cappuccino. Ориентировочная стоимость автомобиля составит 3,5 миллиона иен ($22 300), а его продажи должны стартовать в 2026 или 2027 году.

Спорткар станет серийной версией концепта Toyota S-FR 2015 года и сохранит его большие круглые фары и широкую решетку радиатора. Длина двухместного авто составит около 4 метров, а ширина — 1,75 м, то есть оно будет компактнее купе Toyota GR86.

Для купе Toyota S-FR готовят 1,3-литровый трехцилиндровый турбомотор, который базируется на 1,6-литровом двигателе Toyota GR Yaris. Заднеприводный спорткар будет предлагаться с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП.