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Скандального белорусского блогера Mellstroy вновь объявили в розыск в РФ

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  • 28.05.2024, 11:48
  • 1,170
Скандального белорусского блогера Mellstroy вновь объявили в розыск в РФ

Детали.

МВД России вновь объявило в розыск гомельского блогера Андрея Бурима, более известного как блогер Melstroy. Это произошло спустя два месяца после того, как его вычеркнули из базы розыска.

На основании какой именно статьи Уголовного кодекса он объявлен в розыск, не указано.

Можно предположить, что основанием для объявления в розыск стало уклонение от службы в белорусской армии.

Блогер Mellstroy родом из Гомеля известен своими трэш-стримами. В январе 2017 года им заинтересовались белорусские силовики. По их сведениям, парень, которому тогда было 18 лет, платил девушкам за раздевание перед камерой в Skype, а сам транслировал это на YouTube. Тогда на канале блогера было около 50 тысяч подписчиков.

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