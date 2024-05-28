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Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

  • 28.05.2024, 11:56
Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

В документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

В ведомстве отметили, что Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку Украине в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе.

Впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, — 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

Бельгия гарантирует, что будет предоставлять своевременную помощь в сфере безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет способствовать проведению военных тренировок.

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