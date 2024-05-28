«Бабушки спят на долларах, а булочку жалеют себе купить» 28.05.2024, 12:00

Фото: pixabay.com

В соцсетях белорусы устроили спор о стоимости цветов в подземном переходе.

В Беларуси начинается сезон пионов. Эти цветы можно купить не только в магазинах и на рынках, но также с рук. Белоруска рассказала в TikTok, как решила купить такие цветы в подземном переходе у Комаровского рынка, но из-за цен не стала этого делать, пишет zerkalo.io.

Девушка рассказала в TikTok, что на днях отправилась на столичный Комаровский рынок. По дороге она обратила внимание, что в подземном переходе пенсионерки продавали пионы. Блогерша решила купить цветы, чтобы «помочь бабушкам». Но когда она спросила цену пионов, то была удивлена.

— Угадайте, сколько стоит букет. 35 рубасов (около 11 долларов по курсу Нацбанка на 28 мая. — Прим. ред.). Я, конечно, не знаю, насколько энергозатратно [выращивать] пионы, которые растут на участке. Но 7 рублей один пиончик… — рассказала белоруска.

Тиктокерша решила не покупать цветы. В конце ролика она попросила зрителей поделиться мнением о том, считают ли они такую цену на пионы завышенной.

В комментариях некоторые пользователи отмечали, что саженцы пионов бывают очень дорогими, называли сумму даже 120 долларов (около 380 рублей) за один корень. Правда, большинство комментаторов считает, что в переходах продают обычные пионы, а не эксклюзивные сортовые. К тому же пионы неприхотливы, у многих они растут много лет на одном месте, «их даже полоть и поливать не надо». Часть зрителей высказывалась, что цены на цветы взлетели из-за выпускных и школьных линеек, они сообщали стоимость на букеты в разных городах. Были и те, кто предлагал тиктокерше приехать в ним в гости — они нарежут и подарят ей пионы бесплатно. Вот некоторые комментарии:

• «А что их растить? Не ананас, растут сами без чьей-либо помощи. Тем более бабушки явно продают не суперсортовые, а обычные розовые (другие цвета чуть позже расцветают)».

• «Распиарили эти пионы. Еще лет 7 назад никому они не нужны были. На даче всегда ими любуюсь, они не очень энергозатратны».

• «Бабушки спят на долларах, а булочку жалеют себе купить. Кто стоит и торгует у базара, ни в чем не нуждается, за редчайшим исключением. Я не против этого, но жалеть не надо их и брать ненужное».

• «Пион пиону рознь. Есть сорта, где одна деляночка корнеклубня стоит 70−90 рублей. Такие пионы в срезке не могут стоить 3 рубля. Но, конечно, это не дачные простые пионы».

• «Уверена, что если отъехать от Минска в любую первую деревню, в первый дом постучать и попросить букетик, то вам весь огород срежут, если скажете, что плачу 35 рублей».

• «В Пинске пионы от полутора рубля до двух. А за 7 рублей можно купить розы. Девушка, вы правы, для пиона это дороговато. 26 мая покупала на рынке по полтора рубля за один цветок. Возможно, цена зависит от того, в какой день идет продажа, перед линейкой в школе цены, конечно, вверх».

• «Приезжайте в Мозырь. Букет из пяти шикарных пионов — 5 рублей».

• «В пятницу, 24 мая, купила бордовые пионы у бабули за штучку 3 рубля. Наутро у первоклашек линейка с выпускниками, внук захотел для своей учительницы».

• «Маленький букетик ландышей 10 рубасов! Сегодня хотела купить, но не за 10 рублей. Начала уходить, крикнула [продавец], что отдаст за 5. Но когда я достала 10 рублей, говорит: „10 давай“. Охр*нели вконец!»