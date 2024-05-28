Родственные души Telegram-канал «Сито Сократа»

28.05.2024, 12:31

Талибан становится новым клиентом РФ.

Террористическая организация Талибан, которая захватила власть в Афганистане в 2021 году, скоро обзаведется новым открытым другом. Российский МИД во главе с Лавровым инициировал, а Минюст во главе с Чуйченко согласовал предложения по исключению талибов из списка террористических организаций. Теперь финальное решение за Путиным, и главарь кремлевской террористической клики, похоже, пойдет на одиозную меру, подчеркивая свою известную сущность.

Следует напомнить, что 21 год назад движение Талибан получило клеймо террористической организации в РФ, но это совсем не помешало российским властям развивать различные формы взаимодействия с террористами. Москва давно видит в талибах родственные души, которые преследуют похожие цели и действуют сходными средневековыми методами. Шаг на встречу талибам означает скатывание России в направлении дальнейшего заскорузлого консерватизма, политическую демодернизацию страны.

Главная причина согласно которой талибов имеет смысл признать состоит в том, что они «реальная власть», а значит с ними нельзя не считаться. Довольно хлипкая формулировка, ведь по такой же логике можно признать, к примеру, практически таких же джихадистов в странах Сахеля. Здесь боевики, имеющие идеологию родственную талибам, контролируют огромные пространства, а российские наемники ведут с ними борьбу, также как когда-то американцы воевали с Талибан. Если следовать ущербной логике Лаврова, то РФ признает режим, который сформирует Аль-Каида, как реальная власть, если захватит Бамако или Ниамей. Двойные стандарты Кремля в действии.

Следует отметить, что легализация Талибов в российском правовом поле, если вообще уместно данный термин применять к путинскому беспределу, даст возможность перейти от работы с Талибами по линии ГРУ к формированию полноценной коалиции. Острие деятельности данной спайки будет направлено на искоренение ИГИЛ. В отличие от джихадистов-националистов из Талибан, ИГИЛ – джихадисты-интернационалисты, которые ставят задачу создания глобального Халифата, частью которого станет не только афганская территория, но и страны Центральной Азии и Россия, переживающая наплыв центрально-азиатских мигрантов.

Ни для кого уже не секрет, что игиловцы, воюющие с талибами, решили отомстить Москве за поддержку новоявленных правителей эмирата Афганистан. Это воплотилось в виде крупнейшего теракта, организованного таджиками из ИГИЛ-Хорасан в «Крокусе» в марте 2024 года. Поскольку в ФСБ заявляют своим крупным достижением раскрытие планов целой серии новых терактов со стороны ИГИЛ, то закономерен интерес Лубянки к налаживанию связей с Талибан для получения от них прав на доступ к афганской территории, где концентрируются силы игиловцев с целью реализации акций возмездия.

Путин дал указание любыми средствами нейтрализовать не только сети, но рассадник ИГИЛ, а потому та цена, которую талибы заплатят за признание, будут льготные условия для прибывания россиян из ЧВК на афганской территории и обустройство российских военных объектов в ряде местностей эмирата. Фактически Талибан становится новым клиентом РФ, также как ранее ими стали военных хунты в Африке.

Ожидаемый массированный заход российских шурави в Афган уже вызывает сильное недовольство, как со стороны правительства Рахмона в Таджикистане, который боится талибов, как огня, так и со стороны китайцев, которые давно легально работают с талибами. Теряя нити управления в рамках умирающего ОДКБ Москва ищет новые точки приложения своих усилий, но возникающие экзотические конфигурации могут поджечь саму Россию, где талибы по любому обзаведутся обширной агентурой влияния, после того, как с них снимут вывеску террористов, превратив в правильных ребят…

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