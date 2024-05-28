Офицер ЦАХАЛа: Украина демонстрирует Западу блеф Кремля 1 28.05.2024, 12:47

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Американцы видят, что ВСУ спокойно переходят все красные линии.

Израильский военный обозреватель и офицер ЦАХАЛа Игаль Левин рассказал в эфире Radio NV, что означает удар украинских беспилотников по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей «Воронеж М» в Орске Оренбургской области РФ.

Он обозначил значение станции РЛС.

«Во-первых, эти цели стратегического значения, то есть то, что влияет на нацбезопасность всего государства. <...> Они предназначены для выявления баллистических крылатых ракет, например, ядерных, [это] часть противоядерного щита. Если летит что-то по России, запустили злые американцы, как раз в первую очередь должны [РЛС это] выявить», — отметил Левин.

Левин подчеркнул, что речь идет «о пробитии дыр в ядерном российском щите», частью которого является РЛС, и это очень мощно. Он объяснил, что в Москве подразумевали, что по ней не будут бить, поэтому такие объекты уязвимые:

«То есть это такая огромная (видели фотографию) бандура стоит, по которой очень трудно промахнуться, и это не что-то, что вы можете замаскировать, скрыть. Чтобы это защитить, вам надо сделать трехуровневое, огромное количество ПВО [поставить]. И опять же, вы собьете пять беспилотников — прилетит 20, вы собьете 20 — прилетит 100, и что-нибудь попадет, потому что в такую огромную бандуру трудно не попасть. И подразумевается, что по ней не будут работать, потому что когда по ней будут работать, это уже ядерная война. И Украина полностью ломает всю эту парадигму: она просто берет ее и выносит, а ядерной войны нет».

Он рассказал, про что это свидетельствует:

«Украина демонстрирует Западу, что все [российские] ядерные шантажи и красные линии — это блеф просто. Американцы видят, что, смотрите, им выносят эти станции — «Воронеж», и Россия ничего не делает».

26 мая российские Telegram-каналы сообщали, что возле Орска «упал» украинский беспилотник. Отмечалось, что целью беспилотника, возможно, был военный объект. При этом пострадавших и погибших, как и разрушений инфраструктуры, у россиян как всегда якобы нет.