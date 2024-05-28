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«Где 3»?: В Сеть попала интересная задачка на внимательность

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  • 28.05.2024, 13:17
  • 1,152
«Где 3»?: В Сеть попала интересная задачка на внимательность

Экспресс-тест на проверку работы мозга.

Эта картинка с цифрами может помочь проверить скорость обработки информации вашим мозгом. Посмотрите на картинку ниже и постарайтесь среди бесконечных одинаковых чисел найти цифру 3 в одном из них, пишет «Вокруг света».

Если можете справиться с этим быстрее быстрее чем за 10 секунд, то можете быть уверены — ваш мозг работает лучше, чем у 86% людей.

Важное уточнение: если вам понадобится больше времени, то не спешите сдаваться. Продолжайте искать, так вы будете тренировать свой мозг и в следующий раз справитесь значительно быстрее.

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