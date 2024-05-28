Гомельский станкозавод похвалился импортозамещением немецких частей на китайские 28.05.2024, 13:20

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Но потом спохватился и удалил информацию.

C 20 по 24 мая в Москве проходила международная специализированная выставка «Металлообработка-2024». Одним из участников выставки стала компания СтанкоГомель, реализующая в настоящее время крупный инвестиционный проект по импортозамещению, пишет «Флагшток».

СтанкоГомель презентовал на выставке модель SGM450CNC, созданную в рамках проекта «Союзный станок». Заявленной особенностью станков данного проекта является высокий уровень локализации комплектующих, который должны быть произведены на территории Союзного государства.

Из технического описания выставочной модели станка на сайте производителя следует, что он оснащен высокооборотистым электрошпинделем «ZYS» и системой числового программного управления «HNC». ZYS — это Лоянская подшипниковая научно-техническая компания из Китая, HNC — китайский производитель ЧПУ. Ни первая, ни вторая компания не имеют локализованного производства в России или Беларуси.

Аналогичную модель станка сегодня можно найти в продаже на сайтах дистрибьюторов СтанкоГомель. Из технического описания действующей модели станка SGM450CNC следует, что ранее они оснащались числовым программным управлением компании Siemens (Германия) или Fanuc (Япония).

Таким образом, суть продемонстрированного импортозамещения фактически сводится к отказу от немецкой или японской продукции в пользу китайских производителей. После того, как на это обратил внимание экономист Сергей Чалый, информация о начинке «союзного станка» была удалена с сайта ОАО «СтанкоГомель», но ее до сих пор можно найти в веб-архиве Google.

В 2023 году СтанкоГомель начал проводить масштабную модернизацию производства. Предприятие закупало новые станки, обрабатывающие центры, измерительные машины, технологические линии на сумму не менее 15 млн USD. Во многих заявках в технических требованиях указывалась необходимость ЧПУ немецкой компании Siemens. В апреле 2024 года США ввели санкции в отношении ОАО «СтанкоГомель» за сотрудничество с российским оборонными концернами.