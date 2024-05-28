В Беларусь массово гонят даже 16-летние машины из Европы 2 28.05.2024, 13:40

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Не только люксовые авто и свежие малолитражки.

В последнее время в нашу страну привозят все больше возрастных машин. «Наша нива» рассказывает, с чем это связано.

Разница в пошлине — 800 евро

Льготная растаможка для многодетных и инвалидов 1-2 группы не только сделала более привлекательным пригон свежих авто, но и дала зеленый свет импорту машин, с момента выпуска которых прошло более 5 лет. Но первые годы существования льготных тарифов интерес к ввозу «непроходных» авто был крайне низким. Особенно если сравнить с нынешним временем.

Наименьшая переплата пошлин по сравнению с «проходными» авто получается с двигателями объемом от 1,5 до 1,8 литра. Например, за 3-5-летнее авто с двигателем объемом 1,6 литра льготная пошлина составляет 2000 евро, а за машину старше 5 лет — 2800 евро. Из-за этого к нам везут много возрастных Volvo разных моделей с 1,6 под капотом.

Особой популярностью для пригона из Европы пользуются минивэны Peugeot 5008 первого поколения. Более трети Peugeot 5008 (2009-2017 годов), выставленных на продажу на сайте av.by, продаются с пометкой «без пробега по РБ».

От 8000 долларов за иномарку из Европы

Цены на 14-летние минивэны, привезенные на продажу, начинаются с 10 тысяч долларов. В случае с автомобилями, продающими по ценам около 10 тысяч долларов, получается, что более трети цены составляют таможенная пошлина, утилизационный сбор (816,5 рубля) и другие обязательные расходы при таможенном оформлении.

При этом среди машин, которые только недавно пригнали на продажу из Европы, можно отыскать и более дешевые варианты.

Так, например, в Лиде продают Ford Focus 2008 года выпуска за 7950 долларов. Под капотом у 16-летнего Ford дизельный двигатель объемом 1,6 литра.

Согласно данным из базы ввезенного автотранспорта от белорусской таможни, эта машина прошла таможенную очистку 4 апреля 2024 года.

Помимо вышеуказанных Volvo и Peugeot с двигателями объемом 1,6 литра, в Беларусь довольно массово ввозят возрастные Renault и Nissan с моторами объемом 1,5 литра. Льготные таможенные платежи за авто с полуторалитровым двигателем составляют около 2 тысяч евро.

Такое старье не везли даже до 2011 года

Также в Беларусь довольно часто привозят на продажу из Европы возрастные Volkswagen Touran, Opel Zafira, Citroen Picasso и много других моделей авто с объемом двигателя до 1800 см³.

А вот пригон машин старше 5 лет с объемом двигателя более 1,8 литра уже не так популярен, ведь даже льготные таможенные пошлины за 2-литровый двигатель составляют 4800 евро, что на 2100 евро больше, чем в случае с авто, которому до 5 лет.

Примечательно, что автомобили старше 14 лет в Беларусь не пригоняли даже в те времена, когда в нашей стране действовали собственные ставки (до 1.07.2011). В тот период наиболее выгодным был пригон авто в возрасте до 10 лет. Для авто 10-14 лет действовал повышенный тариф, а для старше 14 лет — заградительные пошлины в размере 2 евро за 1 «кубик».

Теперь же, как показывает практика, из Европы пригоняют в том числе и 15-16-летние машины, поскольку последняя градация по возрасту звучит как «старше 5 лет». С 1 апреля привозить машины старше 7 лет стало немного выгоднее, чем раньше. Утильсбор для этой категории авто уменьшился на 408 рублей, так как он стал одинаковым для всех легковушек, с момента выпуска которых прошло более трех лет.

Причина же, по которой старые авто стали чаще пригонять, — это рост цен на них в Беларуси. Дело выгодное, при том, что затраты на транспортировку и таможенную очистку в некоторых случаях могут быть больше, чем стоимость самого авто в Европе.