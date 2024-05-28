Стало известно, сколько шенгенских виз получили белорусы за прошлый год 1 28.05.2024, 13:53

Их число выросло.

Количество шенгенских виз, выданных белорусам, в 2023 году снова начало понемногу расти после резкого падения последних лет. При этом практически все визы выдали всего пять стран ЕС. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Еврокомиссией, пишет «Зеркало».

За прошлый год белорусы подали почти 164 тысячи заявок на краткосрочные шенгенские визы — имеются в виду визы типа C, туристические и прочие: они позволяют пребывать на территории стран Шенгена до 90 дней в полугодии, но не проживать, учиться либо работать, в отличие от национальных виз. Визы типа С могут выдаваться для разовой поездки или многократного въезда.

Выданных виз было ненамного меньше, чем заявок, — 158 тысяч. Отказами завершились 5,5 тыс. запросов белорусов. Процент отказов составил лишь 3,4%, однако, как сообщалось ранее, это почти вдвое выше, чем в предыдущие годы.

Большинство виз были многократными — 138 тысяч, или 87,3%. Самой активной в выдаче виз была Германия, за ней следуют Италия, Польша, Венгрия и Франция. Именно эти страны оформили практически все визы, полученные белорусами. Ниже — сводная таблица по тем странам, данные которых представлены в выкладках Еврокомиссии.

А сколько виз было в прошлые годы?

Хотя количество шенгенских виз, выданных белoрусам, в 2023 году все еще оставалось небольшим, оно выросло по сравнению с предыдущими годами. Резкое падение началось в 2020-м из-за пандемии коронавируса и затем продолжилось в 2022-м из-за различных визовых ограничений, которые страны Европы наложили на Беларусь в связи с ее причастностью к войне против Украины.

Тем не менее нынешнему уровню выдачи виз пока очень далеко до того, который был в конце 2010-х.