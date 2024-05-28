Портников поспорил с Латыниной об имперском наследии России 2 28.05.2024, 14:06

1,244

Виталий Портников

Российская журналистка пыталась доказать, что «украинцы и россияне вместе строили империю».

Украинский политолог Виталий Портников был гостем эфира Фейгин LIVE с участием российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы и Youtube-обозревателя Марка Фейгина и российской журналистки и писательницы Юлии Латыниной.

Темой эфира была дискуссия об имперском наследии России. Латынина попыталась доказать, что Украине вообще не стоит жаловаться на «угнетение» во времена Российской империи.

«Тезис, с которого все началось, очень простой: что Украина и Россия строили эту империю вместе. Огромное количество украинцев, государственных деятелей — от Паскевича, Румянецва, Разумовского и до Брежнева, Семичастного и Подгорного. То есть у Украины был как минимум блокирующий пакет в этой империи», — заявила Латынина.

«Это ложь. Потому что участвовать в строительстве Российской империи могли только те люди украинского этнического происхождения, которые отказывались от собственной идентичности и принимали чужую, московскую условно говоря, а затем русскую национальную идентичность. А те украинцы, которые не были готовы к подобным действиям, всегда были врагами этой империи, всегда ею преследовались и презирались. И это касается не только украинцев», — подчеркнул Портников, напомнив о преследовании представителей еврейского народа.

К слову, Виталий Портников отметил, что не только украинцы пострадали от угнетения имперской России, но и белорусы.