Синоптики рассказали, надолго ли задержится «тропическая» жара в Беларуси 28.05.2024, 14:29

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А также когда и где ждать очередную порцию гроз с ливнями.

Конец мая выдался по-летнему жарким: дневные максимумы вот-вот грозят перевалить за +30°С даже в северных регионах страны. Специалисты рассказали, надолго ли задержится такая «тропическая» жара в Беларуси, а также когда и где ждать очередную порцию гроз с ливнями и, возможно, даже с градом, пишет telegraf.news.

По данным Telegram-канала о погоде Nadvorie, к жаре и грозам белорусам придётся привыкнуть как минимум дней на 10.

«Похоже в первую неделю июня тропики у нас задержатся. Барические образования крайне стабильны», — пояснили специалисты, комментируя метеограммы.

По данным канала, уже во вторник, 28 мая, на отметку в +30°С могут выйти южные районы Беларуси, в целом же по стране ожидается +26..+29°С. При этом после обеда, предупредили специалисты, высока вероятность грозовых дождей в Витебской области, местами весьма интенсивные и, возможно, даже с некрупным градом, в связи с чем Европейская инициатива-эксперимент по прогнозированию штормов ESTOFEX выдала для севера Беларуси первый уровень грозовой активности.

О приближающихся грозах предупредил и Белгидромет, выписав предупреждение об оранжевом уровне опасности из-за до конца дня вторника, 28 мая, и о жёлтом уровне по всей стране на среду, 29 мая.

В прогнозе на ближайшие три дня от Белгидромета также присутствуют предупреждения о кратковременных дождях, грозах с порывистым ветром, слабых утренних туманах. Ночную температуру воздуха в эти дни Белгидромет спрогнозировал в диапазоне +9..+16°С, максимальную днём — от +20..+29°С по стране.