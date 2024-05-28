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В России разразился скандал из-за «мясных» штурмов на мотоциклах

  • 28.05.2024, 14:57
  • 2,596
В России разразился скандал из-за «мясных» штурмов на мотоциклах

Z-военкор потрясен кадрами разгрома россиян.

В России разразился скандал после публикации видео, на котором оккупанты штурмуют украинские позиции на мотоциклах, пишет dialog.ua.

Российский Z-военкор Филатов разместил видео в своем Telegram-канале и возмутился наплевательским отношением российского командования к солдатам, которых отправляют в мясные штурмы на мотоциклах на верную гибель. На опубликованных кадрах россияне попадают под плотный огонь ВСУ, падают с мотоциклов и погибают. 

Уже и пропагандисты прямо признают, что на жизни россиян всем плевать, поскольку их гонят на убой без всякой жалости.

«Это чудовищные кадры!» — признается Z-военкор, комментируя видео. По словам Филатова, происходящее является преступным по отношению к российским солдатам, которые массово гибнут в мясных штурмах.

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