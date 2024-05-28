Миска похлебки в обмен на суверенное первородство Telegram-канал «Письма к дочери»

28.05.2024, 15:12

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О настоящем предателе белорусского народа.

Три дня пытался понять, о чем таком важном договорились с Путиным, когда он приезжал. Потому что о чем-то важном же договорились.

Телевизор про это уже четвертый день рассказывает с очень многозначительным видом. Телевизор, я считаю, зря рассказывать не будет. Особенно с многозначительным видом. Поэтому я про исторические договоренности даже не сомневался. Но хотелось все-таки понять некоторые детали.

А потом я понял, почему я не могу понять эти детали. Потому что исторические договоренности есть, а деталей у них нету. Поэтому я эти детали не могу понять. Потому что там нечего понимать. Было бы мне что понимать, так я сразу бы все понял.

Например, кое-кто давно хотел, чтобы Путин дал ему российские цены на газ. И я себе думал, что в этот раз мог бы уже и дать. Потому что, с одной стороны, российскому газу все равно уже нечего терять. А с другой стороны – союзнику по сложным геополитическим обстоятельствам было бы приятно.

Но нет. Не уважил. Вместо газа по российским ценам пообещал обсудить «окончательный алгоритм сближения цен на газ» после 2026 года. И учитывая, сколько раз обещали обсудить этот окончательный алгоритм, «после 2026» года – это такой эвфемизм для слова «никогда». Просто говорить в гостях слово «никогда» не очень вежливо.

И если тебе жалко союзнику газа по внутрироссийским ценам, то можно же было пообещать союзнику денег. Деньги союзнику никогда лишними не бывают. Потому что война войной, а копейка рубль бережет.

А не хочешь давать новых денег, так прости хотя бы старые долги. Вот с апреля Минфин начал отдавать кредит за строительство атомной станции. А у Минфина денег куры не клюют. В том смысле, что нечего клевать. Так если хотел бы сделать союзнику приятное, то мог бы отложить ему начало выплат еще на год. Тем более, что раньше много раз откладывал.

Ну и когда союзникам бывает нечего сказать про исторические договоренности, то они обычно говорят про отмену роуминга. Есть у союзников такие исторические практики с 2013 года.

И вот отмена роуминга точно ничего бы не стоила российским государственным финансам. Но даже этот скромный, абсолютно бесполезный подарок союзнику Путин зажал. Хотя, я думаю, что зажал не от жадности. А чтобы в другой раз опять было о чем поговорить.

И вот что получается? Получается, ты продал свое суверенное первородство за миску чечевичной похлебки, а тебе даже похлебки похлебать не дают. Так, чтобы от души. Ну, потому что, зачем платить больше, если деваться все равно некуда? И зачем вообще платить, если можно не платить?

Telegram-канал «Письма к дочери»