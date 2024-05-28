Назван овощ, который держит под контролем гипертонию и холестерин одновременно 28.05.2024, 15:15

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Он содержит уникальные соединения, называемые антоцианами.

Для людей, у которых высокий уровень холестерина, а также высокое кровяное давление (гипертония), есть ощущение, что с этими недугами нужно бороться отдельно. Тем не менее, нередко можно увидеть и совпадение.

Как пишет WebMD, более 60% людей с гипертонией также имеют высокий уровень холестерина. Общее у этих болезней то, что они могут привести к закупорке стенок артерий. Если холестерин накапливается в артериях, это увеличивает силу, необходимую сердцу для перекачивания крови, что приводит к повышению кровяного давления. И наоборот, высокое кровяное давление может привести к повреждению стенок артерий, где легко накапливается холестерин.

Диеты могут помочь снизить как высокий уровень холестерина, так и высокое кровяное давление. Для этого пациентам часто рекомендуют употреблять рыбу, цельнозерновые продукты, орехи, семена, фрукты и овощи. Однако капуста поможет решить обе прблемы вместе.

Эксперты клиники Кливленда объясняют, что капуста может одновременно снизить уровень холестерина и артериальное давление. Исследование 2016 года обнаружило, что пищевые добавки из микрозелени капусты приводят к значительному снижению уровня «плохого» холестерина.

Эти преимущества можно объяснить наличием в капусте фитостеролов или натуральных растительных соединений, снижающих уровень холестерина, а также содержанием клетчатки в овощах. А когда дело доходит до клетчатки, вы не ошибетесь, выбрав любую капусту.

Капуста - один из многих продуктов, богатых калием, который играет ключевую роль в регулировании уровня кровяного давления.

Эксперты Lifespan объясняют, что капуста также содержит соединения, называемые антоцианами. Согласно исследованию 2012 года, было обнаружено, что женщины в возрасте от 18 до 75 лет, которые потребляли больше антоцианов, имели более низкие показатели центрального систолического артериального давления. Потребление антоцианов также было связано со снижением жесткости стенок артерий, что делает эти соединения потенциально эффективным средством снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.