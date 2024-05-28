В Швеции изменили мнение по поводу отправки Украине истребителей Gripen 28.05.2024, 15:30

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По просьбе других стран.

Швеция приостанавливает планы по отправке своих истребителей Gripen в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Швеции Пола Йонсона агентству TT.

Reuters напоминает, что в прошлом году Украина начала обсуждать со Швецией возможность получения истребителей Gripen, и шведская сторона позже заявила, что оценит возможность отправки самолетов, произведенных шведским оборонным подрядчиком Saab.

В то же время, министр обороны Швеции заявил, что поставки пока приостановлены, чтобы дать возможность ввести в строй истребители F-16.

«Другие страны коалиции настоятельно просили нас подождать с системой Gripen», - сказал Йонсон, имея в виду страны, которые планируют предоставить Украине самолеты F-16 американского производства.

«Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16», - добавил он.