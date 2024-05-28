Лукашенко рассказал, почему говорит о войне 10 28.05.2024, 16:00

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И зачем-то вспомнил Брестскую крепость.

Лукашенко выступал перед пропагандистами в Могилеве. Он заявил, что в Беларуси сейчас много говорят «о нынешнем опасном моменте, о разного рода тревожных сигналах, о высокой вероятности горячего противостояния».

«Нам нельзя пропустить момент. Я военным всегда говорю: мы должны подготовиться к этому. Поэтому мы строим рубежи на западе нашей границы», — пояснил он.

Говоря о строительстве сооружений, Лукашенко подчеркнул, что учел опыт Брестской крепости, поэтому рубежи строят «дальше от границы».