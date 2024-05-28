СМИ: Ударом ATACMS по Луганску были ликвидации 26 спецназовцев ВС РФ 2 28.05.2024, 16:00

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Целью атаки стал тайный центр Главного управления разведки.

Российская армия понесла очень тяжелые потери при ударе ATACMS по оккупированному Луганску. Предположительно, целью атаки стал тайный центр Главного управления разведки (ГРУ) Генштаба ВС РФ в городе. Такой информацией поделился российский Z-канал «Кремлевская табакерка».

Официального подтверждения озвученной информации на данный момент нет, передает Диалог.UA. Серия взрывов в Луганске прогремела поздно вечером 27 мая, а также ночью.

«У нас 26 погибших, потеряно четыре единицы техники. Еще больше 20 человек ранены», - сообщил ресурс.

Он уверяет, что удар был нанесен по спецназовцам, которых готовили к скорой отправке на одно из самых «горячих» направлений на фронте.

«Похоже, обстрел производился по наводке», - отметил Z-канал. Он уточнил, что это могут быть как местные, так и «предатели» в армии.

Известно, что ATACMS прилетели по Высшему военному авиационному училищу штурманов. Там начался сильнейший пожар, который оккупанты не могли потушить несколько часов.

О том, сколько оккупантов пострадали при этом ударе, в РФ умалчивают.