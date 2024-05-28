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В Минске бесстрашный велосипедист решил потягаться с трамваем?

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  • 28.05.2024, 16:12
  • 1,644
В Минске бесстрашный велосипедист решил потягаться с трамваем?

Случай попал на видео.

На Логойском тракте всего в достатке. Широкая проезжая часть, в стороне от нее трамвайные пути, еще чуть поодаль пешеходная дорожка. Кажется, здесь не за чем влезать не на свою территорию, но один из велосипедистов решил иначе.

Читательница «Онлайнера» прислала видео: велосипедист не пойми для чего проложил свой маршрут по трамвайным путям. Слева — забор и проезжая часть, справа — ограждение. Куда деваться, если будет нагонять трамвай?

— Бесстрашный велосипедист какой-то. К слову, сзади как раз подъезжал трамвай. Даже не знаю, успел ли парень куда-то свернуть и куда, — отметила автор видео.

К слову, трамвай, который напирает сзади, способен испугать кого угодно. Тогда и побежишь, и поедешь изо всех сил. Так может, это такой способ тренировки? Шутка, конечно, не делайте так.

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