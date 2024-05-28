Оператор российских пропагандистов подорвался на мине
- 28.05.2024, 16:22
- 2,076
В Харьковской области.
Оператор всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) подорвался на мине в Волчанске Харьковской области.
Как пишет 24tv.ua, об этом сообщает российский телеграмм-канал «Вести» со ссылкой на «военкора» Евгения Поддубного
Поддубный написал, что они ехали на багги в Волчанске и «подлетели» на мине.
В некоторых российских телеграм-каналах рассказали немного подробнее о ситуации. Там отметили, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен осколком в ногу во время подготовки репортажа о «наступлении российских войск». Эту информацию они подают со ссылкой на самого Поддубного.
По его словам, они с Пушиным сопровождали российских военнослужащих в Волчанске, когда оператор получил ранение. Отмечается, что его оперативно эвакуировали в Белгородскую область. Также отмечают, что угрозы жизни оператора пропагандистов нет.