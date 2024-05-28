900 сил и море карбона: презентован яркий пикап «Гелендваген» 28.05.2024, 16:37

Mercedes G-Class превратили в мощный пикап.

Немецкое ателье Brabus снова выполнило тюнинг «Гелендвагена». На этот раз Mercedes G-Class превратили во впечатляющий пикап. Об этом сообщается на официальной странице сайте Brabus в Instagram.

Проект назвали Brabus P900 Rocket Edition и всего выпустят всего 10 таких автомобилей. Цену пока не объявляют, однако известно, что она превышает 500 000 евро.

Mercedes G-Class удлинили и оборудовали сзади небольшой грузовой кузов со стальными дугами. Кроме того, «Гелендваген» получил все традиционные атрибуты Brabus — карбоновые капот, обвес и расширители арок, новую решетку радиатора и черный декор. Кроме того, установлены 23-дюймовые диски и дополнительная оптика.

Салон «Гелендвагена» обшили желто-черной кожей и карбоном, а на педалях появились металлические накладки.

Цифровое обозначение в названии Brabus P900 Rocket Edition указывают на увеличенную до 900 л.с. мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо. Пиковый крутящий момент увеличен до 1250 Н∙м.

С 9-ступенчатым автоматом 2,7-тонный пикап Mercedes G-Class способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с. Максимальная скорость составляет 280 км/ч.

Кстати, в этом году «Гелендваген» празднует 45-летний юбилей. Внедорожник создавали для армии и только со временем он стал роскошным.