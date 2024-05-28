В Беларуси взялись за частные детские лагеря 1 28.05.2024, 17:08

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Обещают рейды.

Чиновники собираются провести жесткий мониторинг частных детских лагерей. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, центр запланировал провести рейды с целью жесткого мониторинга, пишет Telegraf.

«Что касается частных лагерей, которые работают по своей инициативе, в этом году будет проводиться более жесткий мониторинг по выявлению мест незаконного пребывания детей, потому что зачастую там не обеспечена безопасность пребывания, должный уровень предоставления услуг по питанию, проживанию», — отметил Болбатовский.

В 2023 году из-за нарушений, удельный вес которых составил почти 90%, чиновники закрывали лагеря, чтобы якобы обеспечить безопасность детей.

«Мы не против альтернативы, но должно быть согласовано, кто имеет право на предоставление данных услуг, с местной исполнительной властью. Поэтому мы не собираемся никому запрещать ничего, но все должно быть узаконено», — заверил Болбатовский.

Он отметил, что уже разрабатывается законодательство, которое регламентирует частные лагеря.