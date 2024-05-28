Эффект Himars-2022: о перспективах применения западного оружия по РФ 28.05.2024, 17:18

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Важно разрешение именно от США.

Разрешение на использование западного оружия по территории России — это крайне важная опция в рамках превентивных действий, направленная на ослабление военного потенциала российских оккупантов. Ведь очевидно, если российские подразделения начинают концентрироваться у южных районов Белгородской области, на бронетехнике, с оружием и боеприпасами, то они готовятся к очередной атаке на Украину.

Логично уничтожить их на этапе выдвижения и концентрации сил и средств. Об этом сегодня заявил FREEДОМ украинский военный эксперт Владислав Селезнев.

Он напомнил о появлении у Украины в середине 2022 года первой партии американских систем залпового огня Himars, применение которых шокировало россиян, когда их склады, базы, арсеналы на расстоянии до 80 км от линии боевого столкновения начали гореть, как спички. Разрешение на удары западным оружием вглубь России будет иметь не меньший эффект.

- Если мы получим добро от наших западных партнеров для нанесения ударов вглубь территории России хотя бы на глубину до 100 км, я уверен, что то самое сосредоточение российских войск на территории Белгородской, Курской, равно как и Брянской областей, будет очень быстро превращено в груду покореженного металла и искореженных российских солдат, — заявил эксперт.

В первую очередь, по мнению Селезнева, важно разрешение от США, которое в определенной степени развяжет Украине руки.

- Противник будет вынужден концентрировать свои усилия на расстоянии более 80 км от линии боевого столкновения. Опять же поставки комплектов ракет типа ATACMS создают для нас удобные и эффективные возможности поражения вражеских сил и средств. Мы видим это на примерах тех «бавовн», которые пылают на временно оккупированных территориях нашей страны…

Если же такая «бавовна» будет «цвести» в разных уголках Российской Федерации, я считаю, это прекрасно. Именно когда мы говорим в контексте военных объектов вражеской армии, объектов военной инфраструктуры, критической энергетической инфраструктуры, нефтеперерабатывающей промышленности и всего, что связано с российским производством, которое работает в интересах военной экономики и вооруженных сил России, — сказал Владислав Селезнев.