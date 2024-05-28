Минчанин возил валюту за границу и все декларировал, но этого оказалось мало 4 28.05.2024, 17:43

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Его оштрафовали на рекордную сумму.

Минская таможня выявила очередного «нарушителя» на границе, который якобы неправильно перевозил крупные суммы наличных денег. Если обычно своих средств лишаются те, кто забыл их задекларировать или зашел в красный коридор «только спросить», то в этот раз все было иначе.

Мужчина прилежно декларировал все деньги, однако, как оказалось постфактум, делал это неправильно. Последствия оказались для него катастрофическими (если только он не миллионер).

«Зеркало» рассказало подробности по опубликованному решению суда.

Житель Минска Лев (имена вымышлены) занимался необычной деятельностью — возил ветхие доллары за границу для обмена на новые банкноты. По крайней мере, именно такую услугу он оказывал своему знакомому Олегу.

Суммы были очень крупными — от 160 до 200 тысяч долларов. Лев возил их менять обычно в Узбекистан и привозил взамен в Беларусь новые купюры на ту же сумму либо немного меньше. Всего минчанин совершил пять таких кратких поездок туда-назад, одна или две последние были в другую страну — Туркменистан либо Турцию (название в судебном документе скрыто, поэтому точно выяснить не удалось).

Таким образом, мужчина пересекал границу Беларуси десять раз, и каждый раз — с крупными суммами наличных. Каждый раз он декларировал деньги в красном коридоре и указывал, что это заемные средства, а в подтверждение происхождения денег (оно требуется, если сумма превышает 100 тысяч долларов) прилагал подписанный с Олегом договор займа, официальный и зарегистрированный в реестре.

Но в конце 2023 года таможня решила обратить пристальное внимание на поездки минчанина. Начали поднимать документы, расспрашивать о деньгах Олега, чье имя было указано в договоре. В итоге на Льва оформили протокол по ч. 5 ст. 15.5 КоАП о предоставлении недостоверной информации при декларировании наличных на границе.

Объектом правонарушения были признаны все деньги, которые он перевез туда и назад, — то есть таможенники сложили те суммы, которые он указывал в декларациях при каждом из десяти пересечений границы (несмотря на то, что фактически он пять раз возил одни и те же деньги туда и назад). В итоге сумма оказалась гигантской — 1,77 млн долларов.

Выплаченный «долг»

Суд состоялся 5 января 2024 года. Обвиняли мужчину в том, что он показывал на границе истекший договор займа. Точнее, сначала с договором все было в порядке, но после первой или второй поездки в Узбекистан, получив от Льва новенькие банкноты, Олег «закрыл» заем, дописав в конце документа: «Деньги возвращены в полном объеме, претензий не имею». Никакой даты он при этом не проставил.

Сам Олег на суде дал показания о том, что Лев перевозил для него деньги три раза (или четыре — это не вполне ясно из судебного документа). По биллингу телефонов между ними было зафиксировано соответствующее количество встреч. Чьи доллары знакомый декларировал в оставшиеся одну или две поездки, Олег, по его словам, не знал.

Лев же говорил, что все поездки были совершены именно для обмена денег Олега. Аналогичные показания дал и его друг, которого Лев брал с собой в одну из последних поездок, когда собирался подыскать себе недвижимость за границей. Он добавил, что после пятой поездки Лев тоже возвращал Олегу деньги.

Недопустимый документ

Впрочем, для таможни и суда все эти нюансы, похоже, никакого значения не имели. Главная проблема заключалась в том, что после того, как Олег закрыл заем, Лев продолжил предъявлять договор на границе, несмотря на надпись «деньги возвращены». Потом мужчина, видимо, поняв, что этот документ уже использовать нельзя, попросил у Олега другой экземпляр договора займа — где этой надписи не было, и как минимум дважды предъявлял его при декларировании денег.

В документации таможни было также зафиксировано, что сначала он подавал договор с надписью о возврате долга, но без даты. Однако когда началась проверка и Лев понял, что у него могут быть проблемы, он попросту сам вписал дату в документ — так, словно ее проставил Олег. Теперь выглядело так, будто долг был возвращен уже после всех поездок, а значит, во время каждой из них договор еще действовал. Вот только проведенная позже экспертиза без труда установила, что надписи выполнены разной рукой и разной сине-фиолетовой пастой ручки.

Согласно заключениям юристов, которые прозвучали в суде, договор вообще-то был разовым, не предусматривал систематической передачи денег, и для второй и дальнейших перевозок наличных сторонам надо было заключать новый договор. К тому же надпись о возврате денег на нем говорит, что договор исполнен, и документ с такой припиской не должен был приниматься таможенниками для подтверждения происхождения денег при декларировании.

Тем не менее таможенники несколько раз приняли этот документ для декларации и не высказали никаких претензий.

Гигантский штраф

Лев отказывался признать вину в правонарушении, настаивал на том, что каждый раз просто возил туда-назад заемные деньги и затем все вернул владельцу. Он даже принес письмо из Нацбанка (регулятора всех сделок с валютами) о том, что долларовый договор займа был исполнен уже после поездок за границу. Но суд его не принял, поскольку Нацбанк проставлял дату закрытия договора на основании информации от самих клиентов, а значит, это ничего не доказывает.

В итоге суд пришел к выводу, что минчанин виноват в «представлении при таможенном декларировании наличных денежных средств недостоверных сведений об их источнике происхождения».

При этом было признано, что при первых двух поездках, когда договор займа еще действовал, деньги были задекларированы правильно, и эти суммы исключили из дела. Так финальная сумма правонарушения стала поменьше — «всего лишь» 4,927 млн рублей.

Больше суд никак не облегчил участь Льва. Мужчина никогда не был судим, имеет постоянную работу, воспитывает детей, но все это ему не помогло: было решено, что оснований освобождать его от ответственности нет.

Ч. 5 ст. 15.5 КоАП предусматривает только один вид наказания — штраф. Он может составлять до 30% от суммы правонарушения, то есть нижней планки нет. Даже если бы Льву дали штраф в 1%, это уже составило бы огромную сумму — почти 50 000 рублей.

Однако суд, подчеркнув, что учел «степень общественной вредности» действий минчанина, его имущественное и семейное положение, назначил ему штраф в максимальном размере — 30% от суммы. А это 1,478 млн рублей. Как говорится в решении — «в пределах санкции».

«Малозначительное» нарушение?

Получив долг таких невероятных размеров, минчанин подал апелляцию. Он настаивал на несправедливости и необъективности решения суда, на том, что, несмотря на нюансы с договором, он действительно всего лишь возил чужие заемные деньги. Лев также обвинил таможенников, которые спокойно оформляли ему деньги с неправильным договором: по его словам, из-за их халатности он еще довольно долго думал, что с документами у него все в порядке.

Мужчина также указывал на то, что ему назначили чрезмерное наказание, которое не соответствует тяжести проступка, суд недостаточно учел его возраст, наличие на иждивении детей, финансовое положение, отсутствие отягчающих обстоятельств, а главное — то, что своими действиями он не нанес никому вреда. Лев просил признать его правонарушение малозначительным, отменить штраф и закрыть дело.

Но суд его не послушал. Минчанин так и остался должен государственной казне почти 1,5 млн рублей — более 460 тысяч долларов.