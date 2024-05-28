В прошлом году гражданство Германии получили 350 белорусов 28.05.2024, 18:02

Наибольшее количество новых граждан Германии — выходцы из Сирии.

За 2023 год гражданство Германии получили более 200 тысяч человек из 157 стран. Об этом сообщает DW со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Это максимальный показатель с 2000 года. По сравнению с 2022-м он вырос на 31 тысячу человек, или 19%.

Наибольшее количество новых граждан Германии — выходцы из Сирии. Их более 75 тысяч человек, что составляет 38% от общего числа. В тройку лидеров входят также выходцы из Турции и Ирака: немецкое гражданство получили по 10,7 тысячи человек из этих стран.

Среди прочих немецкие паспорта получили и 350 белорусов (для сравнения: украинцев было 5910, россиян — 1995). Сообщается, что их средний возраст примерно 37 лет, до получения гражданства они прожили в стране около 14 лет. А за последние шесть лет владельцами немецких паспортов стало около 2400 выходцев из Беларуси.