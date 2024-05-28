В Минске пенсионерка вклеила свое фото в удостоверение умершей сестры, чтобы бесплатно ездить на общественном транспорте 6 28.05.2024, 18:23

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Что было дальше.

Пенсионерка из Минска решила воспользоваться льготами умершей сестры и подделала удостоверение инвалида, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В начале марта в милицию поступило сообщение о задержании контролером метрополитена 76-летней жительницы столицы. Женщину задержали из-за того, что она предъявила дающее право на бесплатный проезд удостоверение инвалида, которое вызвало подозрения. Проверить документ поручили судебным экспертам.

Судебная техническая экспертиза документов установила, что бланк удостоверения изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Однако в представленном документе производилась замена фотокарточки. Каких-либо других изменений выявлено не было.

Впоследствии пенсионерка призналась, что удостоверение принадлежало ее сестре, которая умерла около пяти лет назад. Она решила воспользоваться ее документом и переклеила фотографии.

Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 380 УК (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков).