Один из банков предложил оригинальный способ по инвестициям 6 28.05.2024, 18:55

1,714

Гарантированно можно уйти в минус.

Банк развития выпустил облигации на сумму почти 1,2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. Предлагаемая ставка, то есть заработок кредиторов, в разы ниже нынешней инфляции, передает «Зеркало».

На Белорусской валютно-фондовой бирже разместят облигации Банка развития почти на 1 млрд 189 млн рублей. Продавать их будут до 20 декабря этого года. Срок обращения — до 1 марта 2035 года.

Ставка по облигациям указана в размере 1% годовых. Это значительно ниже даже нынешнего уровня инфляции, которая, как известно, искусственно сдерживается. В апреле она была 5,6%, то есть в 5,6 раза выше, чем заработок, который предлагают кредиторам.

Приобрести ценные бумаги могут юрлица и индивидуальные предприниматели, включая нерезидентов.

Напомним, в начале мая стало известно, что Банк развития не погасил долги перед кредиторами по еврооблигациям на сумму 500 млн долларов. Причиной в структуре назвали ограничения, вызванные санкциями. Стоит подчеркнуть, что в этом случае речь шла о выплатах в иностранной валюте.