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На фото показали спираль цветения в Балтийском море

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  • 28.05.2024, 19:12
  • 1,720
На фото показали спираль цветения в Балтийском море

Она виднеется из космоса.

В 2018 году спутники сделали фото необычной спирали в Балтийском море. Как показало дальнейшее исследование, водоворот является спиралью цветения цианобактерий. Но столь мощной, что ее заметили из космоса. Подробнее пишет Live Science.

Спираль возникла из-за массового цветения водорослей. Несмотря на ее внешнюю «эффектность», положение вызвало опасения. По сути, вращающаяся масса микробов создала «мертвую зону», лишившую это место кислорода.

Диаметр спирали составлял около 25 километров, она появилась в Финском заливе — «рукаве» Балтийского моря. Она состояла из фотосинтезирующих морских бактерий (цианобактерий), а еще небольшого количества планктона со стеклянной броней. В итоге из-за водоворота существа были заперты в ловушке из сталкивающихся противоположнных потоков.

В материале добавляется: с 2003 по 2020 годы средний размер цветения водорослей во всем мире возрос на 13%.

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