На границе задержали 30,5 тысячи банок шоколадной пасты Nutella 1 28.05.2024, 19:24

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Фотофакт.

В Беларусь пытались незаконно ввезти 30,5 тысячи банок шоколадной пасты Nutella, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Товар из Польши в Беларусь везли на фуре Volvo через пункт пропуска «Козловичи». Водитель большегруза предъявил таможенникам документы на груз, согласно которым общая стоимость партии составляла 154 тысячи рублей. То есть одна банка пасты стоила пять рублей. При этом в магазинах 400 грамм Nutella продают на скидке за 13,45 рубля. Обычная цена — почти 17 рублей.

«Фактическая стоимость партии составила более 272 тысяч рублей. Занизив в два раза сумму, можно было бы прилично сэкономить на таможенных платежах — около 23 тысячи рублей», — уточнили в ГТК.

Теперь перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.

«И 23 тысячи рублей в республиканский бюджет придется доплатить», — предупредили в ГТК.

Напомним, в Беларуси в продаже появляется все больше санкционных сладостей. Как писало «Бюро», их поставками занимается компания, связанная с приближенным к Лукашенко бизнесменом Сергеем Тетериным.