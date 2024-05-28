Это тоже велосипед: появилось видео странного прохода белорусской границы 28.05.2024, 20:27

2,810

Средство передвижения явно не подходило мужчине по размеру.

В пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе заметили забавную ситуацию. Видео с NewGrodno.by поделились читатели портала.

Мужчина пытался пересечь границу: к пограничникам он подошел пешком, а рядом катил велосипед. Детский. На который он вряд ли бы уместился.

Вариантов, что это было, немного. Или хотел доставить велосипед ребенку, или – упростить себе переход границы.

Таким лайфхаком пользуются многие, ведь велосипедистам не нужно стоять в очереди с машинами, поэтому пройти границу получается намного быстрее.

Но вот вопрос: велосипедист ли тот, кто не может даже сесть на свой двухколесный транспорт?

Да и лайфхак не всегда работает. Например, в ноябре 2023 года на погранпереходах «Привалка»/«Райгардас» и «Бенякони»/«Шальчининкай» с литовской стороны изменились правила пересечения границы на велосипедах. Тогда велосипедистов вернули в очередь с авто.