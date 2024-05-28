На пешеходную улицу Бреста вернули одну из главных городских достопримечательностей
- 28.05.2024, 21:00
Фотофакт.
На пешеходной улице Советской в Бресте 28 мая прошла церемония открытия обновленных часов, на которых указывается время зажжения фонарей.
Арт-объект претерпел изменения. Теперь это не часы, а стилизованный под пограничный столб фонарь с циферблатом.
— В центре композиции — очертания территории страны и щит, который формирует пограничное ведомство, а также иные субъекты, отнесенные к системе обеспечения национальной безопасности. Пусть свет нашего фонаря хранит мир на беларусской земле, — объяснил концепцию начальник Брестской пограничной группы Максим Бутранец.