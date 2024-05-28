Азаренко успешно стартовала на «Ролан Гаррос»2
- 28.05.2024, 23:05
Следующей соперницей белоруски станет 17-летняя россиянка Мирра Андреева.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.
В матче первого круга Азаренко (19) со счетом 6:1, 6:0 обыграла 59-ю ракетку мира, представительницу Аргентины Надию Подороску.
Встреча Азаренко с Подороской продлилась 1 час и 2 минуты. В ее рамках Виктория один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Надии два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет 38-я ракетка мира, 17-летняя россиянка Мирра Андреева.
Как сообщал Charter97.org, сегодня в первом матче Арина Соболенко победила россиянку Эрику Андрееву, cестру Мирры.