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Азаренко успешно стартовала на «Ролан Гаррос»

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  • 28.05.2024, 23:05
Азаренко успешно стартовала на «Ролан Гаррос»
Виктория Азаренко

Следующей соперницей белоруски станет 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Азаренко (19) со счетом 6:1, 6:0 обыграла 59-ю ракетку мира, представительницу Аргентины Надию Подороску.

Встреча Азаренко с Подороской продлилась 1 час и 2 минуты. В ее рамках Виктория один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Надии два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет 38-я ракетка мира, 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

Как сообщал Charter97.org, сегодня в первом матче Арина Соболенко победила россиянку Эрику Андрееву, cестру Мирры.

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