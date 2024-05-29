Взрывы в Белгородской области РФ: на объездной дороге горит военная техника

Взрывы в Белгородской области РФ: на объездной дороге горит военная техника1
- 29.05.2024, 7:50
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Видеофакт.
Во вторник вечером, 28 мая, в российском Белгороде прозвучали взрывы, после которых над городом поднялся дым. Об этом сообщил народный депутат Украины, заместитель комитета верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Мисягин.
По его информации, в Белгородской области на объездной дороге в Короче горит военная техника.
По одной из версий колонну атаковал украинский БПЛА, по другой — военный тягач, перевозивший танк, столкнулся на дороге с другим автомобилем.
Тем временем на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность.
Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
«Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.